Alanya Belediyesi ekipleri yol düzenleme ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Demirtaş Mahallesi’nde başlatılan sıcak asfalt çalışmasında sona geliniyor.

BAŞKAN YÜCEL: TOPLAMDA 3 KM ASFALT YAPILACAK

Merkez ve kırsalda ulaşımın kalitesini ve güvenliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Demirtaş Mahallemizde bulunan ve 15 mahallenin ortak kullanımı olan Demirtaş Yolu’nda asfalt serim çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan 3 kilometrelik duble yolda çalışmamızı kısa sürede tamamlayarak, bölge halkın kullanımına sunacağız. Şu an asfalt çalışmamız Demirtaş merkezde sürüyor. Kültür Merkezine kadar olan bölümde ise çalışmamız devam edecek” dedi.