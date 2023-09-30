Soframızdan eksik olmayan pirinç pilavı için ünlü profesör Canan Karatay uyardı. Pirincin saç dökülmesine sebep olan yiyeceklerden birisi olduğunu söyleyen Karatay, ''Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir" dedi.