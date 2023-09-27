Dünyanın en mutlu şehirleri arasına Türkiye'den sadece İstanbul listeye girmişti. iVisa bu kez de yaşam maliyeti açısından dünyadaki en uygun 10 şehri açıkladı. Yine Türkiye'den İstanbul listeye girdi. Yapılan araştırmaya göre yaşam maliyeti açısından dünyadaki en uygun 10 şehirlerden birisi olan İstanbul okuyucuları ise oldukça şaşırttı. İşte o ülkeler ve şehirler...

1.Kanpur, Hindistan

2.İstanbul, Türkiye

3.Hanoi, Vietnam

4.Guangzhou, Çin

5.Varşova, Polonya

6.Lizbon, Portekiz

7.San José, Kosta Rika

8.Bangkok, Tayland

9.Kuveyt, Kuveyt

10. Atina, Yunanistan