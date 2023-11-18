Şimdiye kadar kimsenin görmediği bu araç herkesin aklını başından alacak. Öyle bir araç ki hem 4 çeker hem de güneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. SUV model araçların Şahı olacak Chery, hem uygun fiyatlı hem de mükemmel özelliklere sahip yeni aracıyla herkesi büyülüyor. İşte Chery uygun fiyatlı aracı…

CHERY’DEN İLK 4 ÇEKER

Bütün araçların toplandığı yılın en büyük otomobil fuarı Çin'de yoğun taleple karşılandı. Fuarda 'Auto Guangzhou' yoğunluğu görülürken ilk kez Chery'in uygun fiyatlı 4 çeker SUV model aracı gündeme damga vurdu.

22.000 dolarlık fiyatının yanı sıra özellikleri ile de tüm dikkatleri üzerinde toplayan Chery, çift motorlu 4 çeker su aracının iCAR 03 adıyla piyasada yer alacağını belirtti. Keskin hatlara sahip olan bu araç 18 Aralık'ta ön siparişe de açılacak. Tek motorlu araçta ise fiyatın 19.000 dolar düşeceği belirtildi.

CHERY ÖZELLİKLERİ

Tek motorda 180 HP çift motorda ise 279 beygir gücüne ulaşan Chery iCAR 03, opsiyonel olarak cam tavanı yerleştirilen güneş panelleri ile yıl içerisinde 2000 kilometreye kadar menzil kazanımı sağlamaktadır.

4,4 metre uzunluğunda olan Chery iCAR 03, kompakt SUV model araç olarak piyasada yer alıyor. CATL üretimi bir LFP batarya ile satışa sunulacak. Oldukça kullanışlı bir araç olarak görülen iCAR 03, 60 kvh kapasiteye sahip bataryanın yanı sıra ~500 km menzil sunmaktadır. Aracın en hafif versiyonu ise 1.679 kilogram ağırlığındadır.