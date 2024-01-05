Yeni yıl ılık denebilecek bir havayla karşılanmış olsa da ocak ayının ortaları itibariyle kış tam anlamıyla kendini göstermeye başlıyor. Hava değişimi ve sert soğuklar halihazırda pek çok hastalığı beraberinde getirirken, beklenen daha soğuk ve rüzgârlı günlerin cildimiz için de büyük bir problem haline dönüşebileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, “Soğuk ve rüzgârlı havanın etkisiyle cilt çok daha hızlı bir şekilde kuruyor, cilt bariyeri zayıfladığı için dış etmenlere karşı daha duyarlı hale geliyor ve çeşitli hasarlar alma olasılığı artıyor” açıklamasında bulundu.

Kış döneminde cilt kuruluğu sebebiyle egzama, atopik dermatit ve seboreik dermatit gibi dermatolojik hastalıklarda alevlenmelerin arttığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Hazal Sönmezler Selek, cilt bariyerini güçlendirmek ve cildin daha az hasara maruz kalmasını sağlamak için 8 öneride bulundu: