Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, seçim kampanyasında tempoyu her geçen gün arttırıyor. Merkezden toroslara kadar Alanya’nın her mahallesi, caddesi ve sokağında seçmenle buluşup, vatandaşların derdini dinleyip, çözümü için söz veren Özçelik dün de Payallar ve Konaklı’da Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde üretici, tüketici ve hal komisyoncularıyla buluştu. Payallar Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Ulukaya ve esnafların çiçeklerle karşıladığı Özçelik, kendisine ve partisine gösterilen ilgiden dolayı bir hayli memnun.



“SİZİN GİBİ 40 YILDA BİR GELİR”

Halde bazı seçmenlerin, ‘Alanya için çok büyük bir şanssınız. Sizin gibisi 40 yılda bir gelir. İnsanlara yaklaşım tarzınızı ve dürüstlüğünüzü takdirler karşılıyoruz. Bu seçimde Antalya’da Muhittin Başkan, Alanya’da sizi destekliyoruz’ yönündeki sözleri Özçelik’i memnun etti. Bir üretici, “Yenilik iyidir. Yenilik gelişimdir’ sözleri ise Özçelik ve ekibini gülümsetti.

“ÜRETEN VE İSTİHDAM YARATAN KENT OLACAĞIZ”

Alanya’nın potansiyelini ortaya çıkarma sözü veren Özçelik, “Her alanda üreten ve nitelikli istihdam yaratan bir kent vizyonunu hayata geçireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla tarım, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değer üreten bir şehir haline geleceğiz. Açacağımız ihtisas siteleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda kuracağımız meslek edindirme kursları, çırak barınma ve eğitim yurtları ile yerel iş imkânlarını çoğaltarak, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağız. Ayrıca genç ve kadın girişimciliği destekleyeceğiz. Alın teri döken, ekmeğinin kazancında olan her esnaf ve üreticilerimizin yanındayız” dedi.