CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlenen parti meclisi toplantısında 31 Mart’taki yerel seçimlerde 3’ü büyükşehir olmak üzere 15 ildeki adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerine giderken adaylarını belirlemeyi sürdüren CHP’de önceki günkü parti meclisi toplantısında aday göstereceği altısı büyükşehir 15 ilde 242 belediye başkanını belirledi. Parti Meclisi toplantısında onaylananlar arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş gibi isimler yer aldı. Öte yandan, adaylıkları MYK’da onaylanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal’ın adaylıklarının parti meclisinde görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.