CHP Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Birkan Ceylan görevinden ayrıldı. Yazılı bir açıklama yapan Ceylan şu ifadelere yer verdi:"CHP'nin kıymetli büyükleri, saygıdeğer temsilcileri, birlikte görev yapmış olmaktan büyük bir onur duyduğum genç dostlarım ve siz değerli basın mensupları, 2020 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Alanya İlçe Başkanı olarak görev yapmaktayım. Öte yandan, 25 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Kongresi'nde, CHP Alanya İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak delegemizin teveccühü ile seçilmiş, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizin ortak kararıyla Gençlik Politikalarından Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunuyorum. Bu nedenle, büyük bir onur ve şerefle görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Alanya İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Belirtmiş olduğum tasarrufum sonrasında son dört yıldır CHP Alanya İlçe Gençlik Kolları İlçe Sekreterliği görevini sürdüren Avukat Ali Utku Gülen, Gençlik Kolları Alanya İlçe Başkanlığı Olağan Kongremize kadar, CHP Gençlik Kolları Alanya İlçe Başkanı olarak benim ve mevcut Yönetim Kurulu Üyesi çalışma arkadaşlarımın ortak kararıyla görevlendirilmiş bulunmaktadır. Bu vesileyle, görev dönemimde bizlere desteklerini esirgemeyen önceki dönem ve şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gençlik Kolları Alanya İlçe Yönetim Kurulu’nda birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, CHP’nin kıymetli üyelerine, basımımızın güzide temsilcilerine ve tüm Alanyalı hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 15 Eylül 2023 (yarın) Saat: 16:00’da CHP Alanya İlçe Başkanlığı binamızda gerçekleştireceğimiz “Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim törenine siz değerli basın mensuplarını ve partililerimizi davet ediyorum."

