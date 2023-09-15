MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın 9 Eylül’de düzenlediği kongrenin ardından İlçe Başkanı Mustafa Sünbül ve Yönetim Kurulu üyeleri Alanya Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Duadan sonra Garnizon Şehitliği’niden parti binasına geçen MHP’liler İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı. Sünbül, "Aldığımız kararlar hayırlara vesile olsun, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun." dedi.

