Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nin 31 Mart Yerel seçimleri için Alanya Belediye Başkan adaylığı için 3’üncü kez Adem Murat Yücel’i açıklamışlardı. Mevcut Başkan Yücel’e adaylığı için destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak geçmiş dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Yücel’e hayırlı olsun dileklerini iletti.

‘’ Antalya’mızı hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın lokomotifi yapacağız ’’

Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Milliyetçi Hareket Partisi’nden Antalya’mızda aday olarak gösterilen; Alanya’da Adem Murat Yücel’e, Demre’de İbrahim Oğuz’a ve Gazipaşa’da Mustafa Aksoy'a başarılar diliyorum. Adaylıkları ilçelerimize ve Antalya’mıza hayırlı olsun.

Cumhur İttifakı olarak Antalya’mızı hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın lokomotifi yapacağız.''