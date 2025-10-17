İstanbul'da kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla yürütülen Can Holding soruşturmasında jandarma ekipleri ikinci dalga operasyon başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 26'sı yakalandı.

YÖNETİM KADROSU HEDEFTE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları A.B. ve C. B., Bilgi Üniversitesi eski rektörü R. S., daha önce ev hapsine alınan K.T. ile Can Holding sahiplerinden Ş. C. ve M.C.'ın eşleri B.C. ve Z. C. da yer aldı. Jandarma ekipleri, gözaltı kararının ardından şüphelilerin şirket merkezlerinde ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve evraka el konuldu. Gözaltı kararının verildiği 35 şüpheliden 3'ünün yurt dışında olduğu belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ VE KARA PARA İDDİASI

Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada 'suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' ve 'kara para aklama' suçlamaları öne çıkıyor. Geçmiş aylarda yapılan ilk operasyonda, M. K. T. ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı. O operasyon kapsamında D. Ç., D. C., M. K., K. Ç.ve C.C. tutuklanmıştı.

RAPORLARDAKİ DETAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün 2022 tarihli raporunda, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim alanlarında faaliyet gösterdiği, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdığı tespit edilmişti. Rapora göre, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve bağlı bayileri üzerinden gerçek mal hareketi olmadan yüksek tutarlı işlemler yapıldı.

88 MİLYAR TL'LİK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise Can Holding ve ilişkili 121 şirketin, yalnızca 2020-2021 döneminde banka hesaplarında kaynağı belirsiz 88 milyar TL'lik finansal hareketlilik tespit edildi. Bu durum, soruşturmanın merkezine örgütlü bir yapı tarafından yürütülen sistematik bir kazanç modeli iddialarını yerleştirdi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında Z. H.C., M..C., K.C. C. C., M. C., D.C., R. O.C.ve diğer bazı isimlerin yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alınırken, 121 şirkete ait malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Öte yandan, soruşturmanın ilerleyen günlerde yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik de genişletilebileceği ifade ediliyor. Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevklerin aşamalı olarak yapılması bekleniyor.