2 Ağustos 2024 itibarıyla Türkiye'de dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, bu tarihten itibaren platforma giriş yapmada zorluklar yaşarken, uygulama güncellemeleri de gerçekleşmiyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "instagram.com" adresi, 490.05.01.2024.-608983 sayılı karar ile erişime kapatıldı. Kullanıcılar, bu engelleme nedeniyle Instagram üzerindeki hesaplarına ve içeriklerine ulaşamamakta.

Erişim engelinin gerekçesi henüz resmi olarak açıklanmadı. Sosyal medya kullanıcıları arasında merak ve endişe yaratan bu durum, platformun geleceği ve olası alternatiflerle ilgili tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar, sorunun giderilmesi ve Instagram'a yeniden erişim sağlanması için yetkililerden resmi bir yanıt bekliyor.

