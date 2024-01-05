Bilim ve teknoloji alanında hedeflerini büyüten Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknoloji alanında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken bu alana da insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. ALKÜ’nün siber güvenlik alanındaki çalışmalarını değerlendiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mustafa Ermiş ve beraberindeki heyet, üniversiteyi ziyaret etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu tarafından karşılanan heyet, ALKÜ’nün eğitimleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette siber güvenlik alanındaki çalışmaların önemini vurgulanarak gençlerin bu alandaki kariyer hedeflerine yönelik çalışmalar ele alındı. Başkan Ermiş ve beraberindeki heyet, Rektör Yardımcısı Bayramoğlu eşliğinde Cikcilli Yerleşkesini gezerek yerleşkenin detayları hakkında bilgi aldılar. Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, ALKÜ’nün gelişiminin tüm hızıyla sürdüğünü, Cikcilli Yerleşkesinin de tamamlanmasıyla ALKÜ’nün bölgenin en önemli öğretim merkezlerinden birisi olacağını belirtti. Rektör Yardımcısı Bayramoğlu, ziyaret sonrasında heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA