Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, böbrek taşı tedavisinde önemli bir başarıya daha imza attı. Hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Akkoç ve Doç. Dr. Murat Topçuoğlu liderliğindeki ekip tarafından Alanya'da ilk kez Supin Mini Perkütan Nefrolitotomi (Supin Mini PNL) yöntemi ile böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirildi. Alanya’da yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Bekiroğlu, sol yan ağrısı şikâyetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğine başvuru yaptı. Doktorlar, Bekiroğlu’na yapılan tetkiklerde sol böbreğin alt kısmında 2,5 cm'lik bir taş olduğu belirledi. Doç. Dr. Ali Akkoç ve ekibi, hastanın taşını sırtüstü yatar pozisyonda, yaklaşık 5 mm'lik bir kesiden girerek Mini PNL adlı oldukça ince bir alet yardımıyla lazer ile temizlemeyi başardılar.



TÜRKİYE’DE SAYILI, ALANYA’DA İLK KEZ UYGULANDI

Doç. Dr. Ali Akkoç, hastanede ve Alanya’da ilk kez uygulanan operasyonun detayları hakkında, “Supin Mini PNL ameliyatı, standart PNL ameliyatıyla karşılaştırıldığında hastayı yüzüstü çevirme gereksinimi olmadan normal sırtüstü pozisyonda yapılmakta, böbrek taşına ulaşmak için böbreğe daha ince bir aletle geçildiği için ameliyat sırasında ve sonrasında çok daha az kanama riski olmakta; dolayısıyla çocuk hastalarda da daha güvenle uygulanabilmektedir. Standart PNL ameliyatında rutin kullanılan, hastanın böbreğinden dışarıya doğru uzanan ve 2-3 gün hastada kalması gereken nefrostomi denilen tüplere gerek duyulmamakta; yani hasta, dışarıya açılan hiçbir şey olmadan ameliyathaneden çıkmaktadır. Ameliyat sonrası çok daha az ağrıları olmakta ve en önemli avantajı da hastanın normal yaşamına oldukça hızlı dönebilmesidir. Standart PNL’de hastanın 3-4 gün hastanede kalması gerekirken Mini PNL’de hastalar çoğu kez ameliyattan 1-2 gün sonra taburcu olabilmektedirler. Şu an dünyada daha fazla ön plana çıkmaya başlayan bu minimal invazif böbrek taşı tedavi yöntemi, ülkemizde de sayılı merkezde yapılmakta olup hastanemizde ve Alanya’da ilk kez gerçekleştirildi. Bu imkânı bize sağlayan çok değerli dostum, başhekimimiz Doç. Dr. Yılmaz Güler’e, bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve hastane personelimize minnettarım.” ifadelerini kullandı.