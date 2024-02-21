Bölgenin en büyük ve en kapsamlı spor tesisi olması planlanan Konaklı Spor Kompleksi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, proje alanında incelemelerde bulundu. Konaklı Mahallesi Elikesik mevkiinde bulunan ve 200.000 m² alanda planlanan spor kompleksi projesini en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, “Sosyal tesisimizde son kat tabyasında çalışmalarımız bitmek üzere” dedi.

“OFFROAD VE GÖSTERİ ALANI HAFTA SONU AÇILACAK”

Gençlerin daha önce kendisinden off-road ve gösteri alanı talep ettiğini ifade eden Başkan Yücel, “Gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlar bizim yarınlarımız. Gençlerimize ve off-roadseverlere gösteri ve drift alanı sözü vermiştik. Devam eden inşaat çalışmalarından dolayı biraz gecikmeler olmuştu. Ama bu hafta sonu artık gençlerimiz yeni yeri kullanıma başlayacaklar. Ben şimdiden Alanya gençliğimize ve off-road gruplarımıza alanın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



200 BİN METREKARELİK ALAN AYRILDI

Konaklı Mahallesi Elikesik Mevkiinde bulunan yaklaşık 200 bin m² alana planlanan, ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonlarının yapılabileceği şekilde tasarlanan spor kompleksi projesi, bölgenin en büyük ve en kapsamlı spor kompleksi olacak. Toplamda 3 etapta yapılması planlanan projenin ilk etabında 1 ana kort, 5 yan korttan oluşmak üzere tenis alanı, 2 bin 500 kişilik futbol sahası, 2 tam saha 1 yarım saha olmak üzere futbol antrenman sahaları, sosyal tesis ve sporcu konaklama binası bulunuyor.

ZEMİN + 3 KATLI 45 ODALI 100 KİŞİLİK KONAKLAMA TESİSİ

3 bin m² oturum ve toplamda 4 bin m²’lik kullanım alanı bulunan sosyal tesisin de inşaat çalışmaları sürüyor. Son kat tabyasında çalışmaların sürdüğü yapı içerisinde 45 odalı 100 kişilik konaklama, konferans ve toplantı odaları, restoran ve kafeterya, yönetim birimi, açık ve kapalı sosyal ve spor alanları bulunuyor.

VELEDROM, YÜZME HAVUZU VE ATLETİZM STADYUMU YAPILACAK

Projenin ilk etabında bisiklet, yürüyüş ve koşu yolları, açık spor ve etkinlik alanları ve yine kompleksin ihtiyaçlarını karşılayacak araç otoparkları bulunuyor. Projenin ikinci etabında ise atletizm stadyumu ve velodrom yer alıyor. Üçüncü etapta ise kapalı spor salonu ve kapalı yüzme havuzu bölümleri hayata geçirilecek.