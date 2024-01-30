Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, baba ocağı Kestel Mahallesi'nden geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Kestel Mahalle Başkanı Adnan Görgün ve Mustafa Boz ile beraberindeki vatandaşlar, Başkan Adem Murat Yücel’e tam destek verdi. Akşam saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisinde Başkan Yücel ile bir araya gelen kalabalık "Seninleyiz Başkan" dedi. Boz ve beraberindekiler Başkan Yücel’e çıktığı yolda başarılar diledi.

BAŞKAN YÜCEL'DEN DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Vatandaşlar ile bir araya gelmesinin ardından sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Başkan Yücel, "MHP İlçe Teşkilatımızda, İlçe Başkanımız Mustafa Sünbül, meclis üyelerimiz ve mahalle başkanlarımızın katılımıyla Kestel Mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak Alanya’da istikrarı sürdürmek, Herkes İçin Herkese Göre Belediye demek için projelerimizi ve çalışmalarımızı anlattık. Katılan, destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.