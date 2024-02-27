Göreve geldiği günden bu yana Alanya’nın yok olmaya yüz tutmuş birçok tarihi ve kültürel değerini ayağa kaldıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu kez de Naula Antik Kenti için kolları sıvadı. Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan ve 1. derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Naula Antik Kenti’nin projelendirme ve onarım çalışmaları için Alanya Belediyesi’ne devir protokolü imzalandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu protokole imza atarken kendilerine İl Müdürlüğü’nde görevli Şehir Plancısı Tuba Ayçin, Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen ve Alanya Belediyesi Kültür Müdürü Nimet Hacıkura eşlik etti.

ZOROĞLU: “ALANYA BELEDİYESİ EN İYİ İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ BELEDİYE”

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu protokol imzalarının ardından yaptığı açıklamada Alanya Belediyesi’nin özellikle kültürel mirasın korunması konusunda en iyi iş birliği yaptıkları belediye olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Sayın Başkanımızla özellikle Alanya Kalesi’nde, Syedra Antik Kenti’nde ve müzede çok önemli iş birlikleri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şimdi Naula Antik Kenti oluyor. Bakanlığımızın onayı ile Belediyemizle bir protokol gerçekleştirdik. Protokol çerçevesinde Naula Antik Kenti’nin arkeolojik verilerinin ortaya konulması, çıkacak sonuçlara göre çevre düzenleme projesinin yapılarak korunması, ziyarete açılması ve işletimi konusunda iş birliği yapmak üzere protokolümüzü imzaladık. İnanıyorum ki Alanya Belediyesi, Sayın Başkanımız Adem Murat Yücel’in nezdinde hem çok önemli koruma projeleri gerçekleştirecek hem de bu bölgede önemli bir rekreasyon alanı yaratacak. Alanyalıların bu alanda keyifli vakit geçirmesi, güzel aktivitelerle buraların korunması konusunda çok önemli faaliyetler yapılacağını biliyorum. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda bu protokolü gerçekleştirdik. Teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”



YÜCEL: “GAYEMİZ KORUMAK, YAŞATMAK, GELECEĞE TAŞIMAK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise bu zamana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çok iyi çalışmalar çıkarttıklarını belirtti. Başkan Yücel; “Bu zamana kadar bizim bir gayemiz, bir gayretimiz vardı. Alanya’nın bir medeniyet şehri olması vesilesiyle bugüne kadar bırakılan tüm değerleri korumak, yaşamak ve gelecek yıllara aktarmaktı. Birçok eserler üzerinde orijinaline dönüştürmek ve o eserleri gün yüzüne çıkartmak için mücadele etmiştik. Bugün de Mahmutlarımızda yıllardır özlemle beklediğimiz hem turizme açılması konusunda hem de o tarihi ayağa kaldırmak adına Naula Antik Kenti’nin Bakanlığımızdan Alanya Belediyesi’ne tahsisi bugünkü protokolle gerçekleşmiş oldu. En kısa zamanda arkeolojik kazılar yapılmak suretiyle burayı da ayağa kaldıracağız. Hem turizme açmak hem de bize bırakılan bu değerleri gelecek nesillere aktarmak, yaşatmak için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Başkan Yücel ve Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zoroğlu, Alanya Belediyesi tarafından projelendirme, kazı, onarım, koruma çalışmalarına en kısa zamanda başlanılacağını söyledi.