Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 26 Eylül Salı günü idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili ile ilgili bir mesaj yayımlayarak vatandaşların ve İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Yücel mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen, dünyayı karanlıktan aydınlığa kavuşturan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya gelişlerinin yıldönümünü, Salı gecesi dualarla tekrar idrak etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Mevlid Kandili, sevgi, hoşgörü, dayanışma ve birlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, manevi olarak zenginleştiğimiz bir gündür. Bu kutlu gecenin, tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini; tüm insanlığın barış ve huzuruna aracı olmasını temenni ediyorum. Onun yolunda daha iyi bir insan olabilmek için çaba göstermeli, hoşgörü, adalet, ve sevgiyle dolu bir toplumun temellerini atmaya devam etmeliyiz. Mevlid Kandili’nin, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların, ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların aşılmasına, savaşların son bulmasına, kardeşlik ve merhamet duygularının güçlenmesine vesile olmasını Cenâb-ı Allah’tan bir kez daha niyaz eder, vatandaşlarımızın ve tüm İslâm âleminin kandilini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.