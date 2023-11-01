3 Kasım Cuma günü açılışı yapılacak Alaiye Doğal Kaynak Suyu Üretim Tesisi’nin açılış törenine tüm vatandaşları ve meclis üyelerini davet eden Başkan Yücel, “Alanya’mıza bir marka, bir değer olarak kazandırdığımız Tesisimizin 3 Kasım Cuma günü saat 16.00’da açılışını gerçekleştireceğiz. Okurcalar Mahallemizdeki tesisimizin açılışına tüm vatandaşlarımızı ve meclis üyelerimizi davet ediyorum. Yıllardır emek verdiğimiz Alaiye Su Tesisimiz, bir aydır seri şekilde üretim yapıyor. Tüm mahallelerimizde bayilikler oluşturuldu. Tüm vatandaşlarımız Alaiye Su’yu içebilsin diye çok uygun bir fiyat belirlemiştik. Halkımızdan da yoğun bir talep görüyor. 444 02 78 No’lu numarayı arayarak ev ve işyerlerine vatandaşlarımız Alaiye Su siparişi verebiliyorlar” ifadelerini kullandı.