Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Eylül ayı oturumu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel meclisin açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Yücel, açılış konuşmasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasına ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak başlayan Başkan Yücel, “Milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer Bayramını tekrar kutluyorum. Büyük Zafer’in 101. yılı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

ALİŞAN VE HAKAN ALTUN YAZ KONSERLERİNDE ALANYALILAR İLE BULUŞACAK

Başkan Yücel, Alanya Belediyesi olarak merkezde birçok etkinlik ve festival düzenlediklerini ancak uzak mahallelerin de kültürel etkinliklerden yararlanabilmesi adına geçen yıl başlatılan Yaz Konserlerini bu yıl da devam ettireceklerini söyledi. Başkan Yücel, “Batı bölgemiz için 8 Eylül Cuma Günü Avsallar Mahallemizde saat 21.00’de Saat Kulesi Meydanı’nda düzenleyeceğimiz Alişan konserine tüm meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Doğu bölgemiz için de, 29 Eylül Cuma Günü Mahmutlar Mahallemizde Cumartesi Pazar Alanında Hakan Altun Konseri düzenleyeceğiz. Konserimize tüm Alanya halkını ve sizleri şimdiden davet ediyorum” diye konuştu.

ALANYA CAZ MÜZİĞE DOYACAK

Başkan Yücel, yıllardır Alanya’nın vazgeçilmez bir değeri ve markası haline gelen Alanya Uluslararası Caz Günleri’nin bu yıl 18. kez kapılarını cazseverler için açacağını söyledi. “21-24 Eylül tarihleri arasında Kızılkule’nin tarihi atmosferinde bir birinden ünlü caz sanatçılarını ağırlayacağız” diyen Başkan Yücel, “18. Alanya Uluslararası Caz Günlerine tüm caz tutkunlarını, değerli Alanya halkını ve siz kıymetli meclis üyelerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“8. SAĞLIK OCAĞIMIZI PAYALLAR’DA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Göreve geldikleri günden bu yana eğitim ve sağlık alanında yatırımlar gerçekleştirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Yücel, “Payallar Mahallemizde Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ve İtfaiye Binası’nın temelini attık. Böylelikle, göreve geldiğimiz günden bugüne 8. Sağlık ocağımızın hayata geçirmiş olduk. Alanya halkı ve Alanya Belediyesi adına hayırsever Yıldırım ailesine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“JAPONYA HİBELİ ENGELLİ ARAÇLARI HİZMETE KAZANDIRDIK”

Japonya Büyükelçiliği’nden hibe projesi kapsamında Alanya Belediyesi’ne 2 adet engelli aracı kazandırdıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Belediyemiz bünyesinde engelli bireylerin ücretsiz olarak taşınması hizmetinde kullanacağımız araçlarımızın Alanyamıza ve engelli bireylerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“BİNBİNLERİ BELEDİYE OLARAK İSTEMİYORUZ”

Alanya Belediye Başkanlığı görevine ilk geldiği 2014 yılında Belediye Meclisi’nde aldığı ilk kararın Mypet’lerin oybirliği ile kaldırılması yönünde olduğunu söyleyen Başkan Yücel, “Binbinleri biz kaldırdık, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla geri geldi. Şu anda park edecek istasyonları dahil her şeyleri belli. Ancak bizim vatandaşlarımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Duraklara, engelli park alanlarına bırakıyorlar. Zabıta geziyor, dolaşıyor bunlarla ilgileniyor. Alanya’da bin 800 tane bu araçlardan var. Hızları 20’den 12’ye düşürüldü ama ben hala yönetici olarak tekrar tekrar söylüyorum, Alanya’da bu araçları istemiyorum.” şeklinde konuştu.

“CİP SAFARİLER HAKKINDA BAKANLIĞA TEKLİF SUNDUK”

Geçtiğimiz günlerde D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan cip safari kazası ile ilgili de konuşan Başkan Yücel, “Bunu yıllardır dile getiriyoruz. Dile getirmek de zorundayız. ALTAV ve TÜRSAB olarak bundan 25 gün önce bakanlığa bir kanun teklifi hazırlayarak gönderdik. İnşallah bu kanun teklifinin dikkate alınarak düzenlemenin en yakın zamanda çıkacağını düşünüyoruz. Buradaki sivil toplum örgütlerine de teşekkür ediyorum. Bu kanun teklifinde TÜV’ün üzerinde çok iş düşüyor. Ben de çarşı içerisinde, Alanya Kalesi’dir, Damlataş gibi veya iskele gibi meydandaki safari turlarının şehir içerisinde olmaması gerektiği düşüncesi içinde bununla ilgili de UKOME’ye görüşümü sunacağım. Bu konuda TÜRSAB olsun diğer ilgili kurumlar olsun kanunlaştıracak ve takip edecek olanların destek vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SORUNU BİZDE ARAMAMAK GEREKİYOR”

Ulaşım ve kent disiplini konularında meclis üyelerinin eleştirilerine yanıt veren Başkan Yücel, Alanya’da ulaşımı rahatlatacak çalışmalar yapmaya çalıştıklarını ancak gerekli desteği göremediklerini söyledi. Başkan Yücel, “Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanına bizzat giderek ulaşım konusundaki taleplerimi ilettim, kocaman ilçeye ulaşımla ilgili 3 tane zabıta verilirse sıkıntıyı Alanya Belediyesi’nde aramamak gerekiyor. Halk otobüsü camını poşetle kapatıyorsa, tamponu yerde, modelsiz eski arabalarla hizmet veriyorsa yolculardan memnuniyet beklenemez. Şoförlerin davranışlarından, araçları kullanışlarından, vatandaşları almamalarından tutun bir sürü sorun var. Aynı düşüncelerim taksiler için de geçerli. Ben Kestel Belediyesi’nde iken şoförün sakalına bıyığına kadar düzen sağlıyorduk. Müşteri memnuniyetine öncelik veriyorduk. Ulaşım Master Planı’na 1 buçuk yıldır üniversitelerle çalışıyoruz. Bu Büyükşehir’in işi ama onu da biz yapıyoruz. Kendi cebimizden ödüyoruz. Olsun. Onu da yakında sizin karşınıza sunarız. Beğenirsiniz veya beğenmezsiniz onu konuşuruz” dedi.

“DİSİPLİNSİZLİKTEN BAHSEDENLER KENDİ PARTİLERİNİN BELEDİYELERİNE BAKSIN”

“Sahiller için hangi turizm bölgesine giderseniz gidin sahillerin nasıl kimler tarafından paylaşıldığını, parsellendiğini anlatırım” diyen Başkan Yücel, “Ama Alanya’da böyle bir durum yok. Sizlerin destekleri ve kararlılığıyla bütün sahilleri tek tipe çevirdik, düzene sokuyoruz. Alanya’da hangi sahilde seyyar satıcı gördünüz? Sahiller Alanya Belediyesi’ne geçmeden önce yılda 2 cinayet oluyordu. Ama bunlara rağmen ‘Disiplinsizlik var’ denirse ben de konuşmaya başlarım. Bize disipsizlikten bahsedenler şehrin disiplinine ne kattıklarına bir baksınlar, Yetkisi olsa da olmasa da Alanya Belediyesi sorumlu tutuluyor” ifadelerini kullandı.

“KİMSE KİŞİSEL HIRSLA BİZE SALDIRMAYA KALKMASIN”

“Bana akıl veren arkadaşlar önce kendi yönetimlerindeki belediyelere baksınlar sonra bizi eleştirsinler” diyen Başkan Yücel, “Allah’a şükür ben herkesle tüm kurumlarla çalışmaktan keyif alıyorum. Eleştirileri öneri alarak dikkate alıyor, hizmet ediyorum. Ama ben bazı söylemleri gerçekten meyve veren ağacı taşlamak olarak görüyorum. Kendi hırsları uğruna kimse bizi suçlamasın, biz de bağırmasını, ses çıkartmasını, kendimizi savunmasını biliriz” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR MESAİ ARKADAŞIMIN EMEĞİNİ HİÇ ETTİRMEM”

Alanya Belediyesi olarak hayata geçirdikleri her projeye otopark yaptıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Biz göreve geldikten sonra 300 araçlık katlı otoparkı hayata geçirdik. Cuma Pazarı’nda 300 araçlık otopark yaptık, belediye binamızın altına 150 araçlık otopark yaptık, Mahmutlar Kültür Merkezi’nde 140 araçlık, Demirtaş Kültür Merkezi’nde 90 araçlık, Konaklı Kültür Merkezi’nde 150 araçlık, Oba Kapalı Spor Salonu’nda 90 araçlık kısaca tüm hayata geçirdiğimiz projelerde otoparka yer verdik. Bize kimse ‘Başkanım şunu yapmadınız’ diyemez. Demek ki biz kendi hizmetlerimizi satamıyoruz. Geldiğimiz günden bu yana bin 500 araçlık otopark alanı yaptık. Göz göre göre bu kadar emek hiç edilemez. Bu kadar emeği sahipsiz bırakmam” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜVENLİ KENTİYİZ”

“Elbette hatalarımız vardır biz bunu minimum tutmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Yücel, “Gecenin 2’sinde 3’ünde bacılarımız kızlarımız evine güvenle gidiyor. Bizim yaptığımız işler Alanya’nın huzur ve güvenliği içindir. Çok uzağa gitmeyin, yakınlarda antik kentlerin içerisinden geçtiğiniz bir şehir var, orayı gezin antik kente kadar kaç çiçekçi, kaç dilenci önünüzü kesecek. Zabıtadaki çocuklarımız canla başla çalışıyor haklarını yedirtmem. Demek ki bizim bu konudaki hassasiyetimiz birilerine batıyor” diye konuştu. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle meclis oturumu sona erdi.