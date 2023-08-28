Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel hafta sonu yaylalara çıkarma yaptı. Başkan Yücel ilk olarak bu yıl 12. kez düzenlenen Gevne Yayla Şenliklerine katıldı. İshaklı Muhtarı Rasim Okyanus öncülüğünde düzenlenen şenliklerde Başkan Yücel’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Yörük çadırında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yücel, daha sonra sevilen sanatçı Mehtap Koç konserini izledi. Vatandaşlarla birlikte dilek balonu uçuran Başkan Yücel’e Muhtar Rasim Okyanus desteklerinden dolayı plaket takdim etti. Başkan Yücel’de yayla şenliklerine her zaman her türlü desteği vereceklerini belirterek, “Torosların zirvesinde 12. Gevne Yayla Şenliklerine katıldık, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu güzel şenliği düzenleyen başta İshaklı Muhtarımız Rasim Okyanus olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KARAKÖY’DE BAŞKAN YÜCEL’E SEVGİSELİ

Başkan Yücel daha sonra, Gökbel Yaylası’nda Karakocalı Mahallesi’nden Tevfik Yiğit’in vermiş olduğu mevlid programına katıldı.

Başkan Yücel’in Toroslar mesaisinin son durağı ise Gündoğmuş’a bağlı Karaköy’de düzenlenen 9. Keykubad Kültür Festivali oldu. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve Festivali düzenleyen Bin Aile Bir Aile Derneği Başkanı ve Saray Mahalle Muhtarı Süleyman Dora, Başkan Yücel’i karşıladılar. Yörük kültürünün doyasıya yaşatıldığı festival alanını gezen Başkan Yücel vatandaşlarla tek tek el sıkıştı. Başkan Yücel, yoğurt yeme, halat çekme ve kirmen gibi yörük oyunlarını eski Milletvekili Dr. Nesrin Ünal ve vatandaşlarla birlikte takip etti. Festivale desteklerinden dolayı Dernek Başkanı Süleyman Dora Başkan Yücel’e plaket ve kirmen hediye etti. Gündoğmuş ve Alanya halkını buluşturan festivalle ilgili Başkan Yücel, “Anadolu Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’e açılan kapısı olan, komşumuz Gündoğmuş Karaköy’de gerçekleştirilen 9. Keykubad Kültür Festivali’nde yörük kültürümüzü sürdüren vatandaşlarımızla bir araya geldik. Festivalin düzenlenmesine öncülük eden, Bin Aile Bir Aile Derneği Başkanı ve Saray Mahalle Muhtarımız Süleyman Dora ile Yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

“TOROSLARDA ADIM ATMADIĞIMIZ YER KALMADI”

Hafta sonunu Toroslar’da geçiren Başkan Yücel kendisine büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “Yayla sezonunun gelmesi ile Toroslardaki vatandaşlarımızı ziyaretlere başlamıştık. Yayla şenliklerimiz ve yayla gezilerimiz ile sezon boyunca Toroslarda adım atmadığımız tek bir yer kalmadı. Bu hafta sonu da hem Gevne’de hem de Karaköy’de gerçekleştirilen şenliklerde vatandaşlarımızla buluştuk. Yörük kültürünü yaşatan ve yaşattıran bu şenliklere tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz. Bizleri çok güzel ağırlayan ve sevgilerini gösteren herkese teşekkür ediyorum.“ dedi.