Gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için ülkemizde kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.



Programa; Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen ile Alanya’da faaliyet gösteren tüm medya kuruluşlarında çalışan basın mensupları katıldı.

AGC Başkanı Gaye Coşkun, ALGC Başkanı Ferit Kesen ve Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim bir konuşma yaparak tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar. Gazetecilerin ihtiyacı olan haklar için mücadeleye devam edeceklerini, önümüzdeki süreçte atılacak bazı adımları meslektaşlarına aktardılar.



BAŞKAN YÜCEL: TÜM GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Programda basın mensuplarına seslenen Başkan Yücel, “Çok değerli basınımızın güzide temsilcileri öncelikle bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben buradan bütün gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz ki 10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı sürecinde her zaman bizlerle vatandaşlarımız arasında köprü olan, bizlerin her zaman yanında olan; Alanya’mız için, memleketimiz için, ülkemiz için bizimle olan tüm gazeteci arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Üretmek ayrıdır, onu insanların kullanımına sunmak ayrıdır. Siz her zaman üretenin yanında, çalışanın yanında olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar gününüzü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.