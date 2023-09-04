Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sağlık alanındaki hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Payallar Mahallesi’nde 780 m² alana sahip Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ve İtfaiye'nin temeli atıldı. Temel atma törenine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nadir Aldemir, siyasi ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri, oda başkanları, muhtarlar ve bölge halkı katıldı. Ayrıca hayırsever Yıldırım ailesi de törende hazır bulundu.

BÖLGENİN BÜTÜN İHTİYAÇLARINA KARŞILIK VERECEK

Payallar Mahallesi 472 ada 1 parselde bulunan ve 780 m²’lik alanda temeli atılan Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu ve İtfaiye projesinde 6 hekim odası, engelli polikliniği, aşı, bebek/anne gözlem odaları, tıbbi müdahale odası, laboratuvar ve toplantı odası bulunuyor. 112 Acil servis istasyonunda ise; personel yatak ve dinlenme odaları, duşlar, mutfak ve koordinasyon odası yer alıyor. Ayrıca yapı içerisinde itfaiye birimi de yapılacak.

YILDIRIM: “BABAMIN ADINI YAŞATMAMIZA VESİLE OLAN BAŞKANIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜRLER”

Hayırsever Salih Yıldırım temel atma töreninde ailesi adına yaptığı konuşmada; “Burasının yapılmasında bana çok büyük destek veren Sayın Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ile sohbetimiz esnasında bir yer gösterilmesi durumunda babamın adını yaşatmak için güzel bir yer yaptırmak istediğimi söyledim. Sağ olsun bu güzel Payallar mahallemizi seçti. Babamın adını yaşatmamızda bize vesile olduğu için kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

ALDEMİR: “BAŞKANIMIZA VE HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Nadir Aldemir, Alanya Belediyesi’nin ve hayırseverlerin sağlık alanında ciddi katkılar verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı; “Bakanlığımızın aile sağlığı merkezleri planlamasında her 3 bin kişiye 1 aile sağlığı birimi planlıyoruz. Çok şükür Alanya’da Belediye Başkanımızın destekleriyle ilçemizde hayırseverlerle birlikte yapılan yatırımlar sayesinde biz bu hedefi Alanya’da şu anda tutturmuş durumdayız. Alanya’da Sugözü Mahallemizde mevcut inşaatı bitmiş, hayırsever ve Belediyemizce bize kullanımı devredecekleri bir aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunun önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Belediyemiz ve hayırsever iş birliğinde Mahmutlar’da bize devredilecek bir aile sağlığı merkezimiz daha var. Oranın da açılışını inşallah hep birlikte yapacağız. Ben Belediye Başkanımıza bize verdiği desteklerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca hayırseverlerimize de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tür yatırımlar yapıldığı sürece biz daha mutlu ve müreffeh bir topluma doğru gideceğiz.”

YÜCEL: “ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK VE EĞİTİM”

Şehrin sürekli gelişerek göç aldığını ve çeşitli ihtiyaçların arttığını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bizlerin ilk önceliği sağlık ve eğitim. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Eğitimde okullar, yurtlar, kütüphaneler, kreşler, etütler, kültür merkezleri vb. birçok eğitim yuvasına imza atıyoruz. Bu dönem içerisinde yerel yönetim olarak burası 8’inci sağlık ocağımız olacak. Bunların birçoğunu hayırseverlerimiz ve kendi imkanlarımızla hayata geçirdik. Aile hekimliğinin yetersiz kaldığı yerler öncelik tutularak buralara sağlık ocakları ve poliklinikler yaparak sağlık bakanlığımıza teslimini yapıyoruz.”

Hayırsever Yıldırım ailesini de unutmayan Başkan Yücel; “Öncelik sıramıza göre burayı tespit ettik ve sağ olsunlar Yıldırım ailesi bizlere destek vererek buranın yapımına başladık. İnşallah 6 ay gibi kısa bir zaman içerisinde yapımını tamamlayarak sağlık bakanlığımıza teslimini gerçekleştireceğiz. Ben burada Yıldırım ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bölgemize ve Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER: “HAYIRSEVER KATKISI EN FAZLA OLAN KENT ALANYA”

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, nüfusla birlikte hayırseverlerinde sayısının arttığını söyledi. Kaymakam Ürkmezer; “Alanya Belediyesi ve hayırseverler okullardan kütüphanelere, camilerden sağlık ocaklarına çok çeşitli alanlarda bizlere ve topluma katkı sunmaya devam ediyor. Alanya hayırsever katkısı en fazla olan kentlerin başında geliyor. Sağ olsun Belediyemiz ve hayırseverlerimiz sağlık konusunda sıkıntıya düşmememizde yardımcı oluyor. Alanya’da en batısından en doğusuna bütün basamaklardaki sağlık hizmetleriyle vatandaşlara hizmet veriliyor. Yıldırım ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle buranın Alanya’mıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Payallar Hasan Yıldırım Sağlık Ocağı, 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu & İtfaiye’nin temelini yapılan duadan sonra hayırsever Yıldırım ailesi ve protokol üyeleri birlikte attı.