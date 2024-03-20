AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'in Alanyaspor üzerinden yaptığı kirli siyaseti üzüntüyle takip ettiklerini belirtti. Başkan Tavlı yapmış olduğu açıklamada;

"Alanyaspor gibi köklü bir camianın bir süredir siyasi bir manipülasyon ve propaganın içerisine çekilmek istenmesini üzüntüyle takip ediyorum.

5 yıldır Alanya’nın yolunu unutanlar, Alanyaspor ve taraftarlarına karşı verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar bugün suçluluk psikolojisiyle siyasi nezaketten uzak bir üslupla ne dediğini, ne yapacağını bilmez bir hal içerisindedir.

Alanyaspor bu şehirde yaşayan herkesin ortak değeri ve kırmızı çizgisidir.

Alanyaspor başkanımızın,yönetiminin ve çok kıymetli taraftar grubunun her zaman yanındayız." dedi.