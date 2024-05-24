5 Nisan 2024 tarihinde Alanya Belediye Başkanlığı görevine başlayan Osman Tarık Özçelik, idari başkan yardımcılarını atadı.



Başkan Özçelik tarafından yapılan açıklamaya göre; Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu ve Hasan Servet Ünlü siyasi başkan yardımcıları olarak atandı. Siyasi başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarının şu şekilde olduğu açıklandı:

Siyasi Başkan Yardımcıları ve Sorumluluk Alanları

Murat Levent Koçak

Fen İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Afet İşleri Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Tiyatro Müdürlüğü

Hasan Can Kamburoğlu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Plan ve Proje Müdürlüğü

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Hasan Servet Ünlü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü



Ayrıca, Abdurrahman Açıkalın, Sadık Dizdaroğlu, Nazmi Zavlak, Faruk Konukçu ise Danışman olarak görevlendirilmişlerdir. Danışmanların görev alanları şu şekilde belirlendi

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Abdurrahman Açıkalın

Kardeş Şehirler İle İlişkiler

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlar ve Festivaller

Yabancılar Meclisi Koordinasyon Çalışmaları

ALTAV İle İlişkiler

Faruk Konukçu

Sosyal Yardım Hizmetleri

Kreşler

Etüd Merkezleri

Öğrenci Yurtları

Sadık Dizdaroğlu

Özel Kalem Hizmetleri

Basın Yayın Hizmetleri

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

İç Denetim

Nazmi Zavlak

Kırsal Hizmetler

Muhtarlık Hizmetleri

Park Bahçeler Müdürlüğü

Cenaze Hizmetleri

Öte yandan, Başkan Özçelik Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya ile Eyüp Türktaş’ı Memur Belediye Başkan Yardımcıları olarak atadı. Memur Başkan Yardımcılarının sorumluluk alanlarının ise şu şekilde olduğu ifade edildi.

Ali Yenialp

Zabıta Müdürlüğü

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Abdullah Akbaş

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Spor İşleri Müdürlüğü

Abdurrahman Kahya

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Gelirler Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hasan Erdoğan

Yazı İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerini yine Belediye Başkanına bağlı olarak sürdüreceği belirtildi.

Abdurrahman Kahya’nın Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi nedeniyle boşalan Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne İsmail Hilmi Yetkin atandı. İsmail Hilmi Yetkin, aynı zamanda mevzuat gereği Encümen Üyesi de oldu.

"SU FABRİKAMIZIN KARI SADECE 4 LİRA"

Başkan Özçelik, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Alaiye suya yapılan zamlarla ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Bu zamlar seçimden sonraya bırakıldı. Yapılabilecek en az zammı yaptık ve mümkün olan en aşağıda tuttuk. Su fabrikamızın karı sadece 4 TL. Yani yüzde 10'un altında bir rakamla fabrikamız kar ediyor. Bu karın içerisinde de işçilik hesapları, elektrik ve diğer giderleri minimumda tutuldu. Örnek vereyim, suyun üzerine konan folyonun fiyatı 16 TL’den 42 TL'ye çıktı. Bu zamma folyonun maliyeti de bilerek konulmadı. Atlanmadı yani. Bilerek konulmadı. Çünkü daha yüksek zam yapmamız gerekecekti. Geçmiş dönemlerde hükümetler seçimlerden sonra zam yaparlardı. ‘Seçim mi kaybedeceğiz? Deli miyiz?’ derlerdi rahmetliler. Bu dönemde de zamlar yapılmadı ve mecburen zamları yapmak bize kaldı. Şu anda şu hesabı koymadığınızda elde ettiği koli başına 4 TL. Burada özel şirketlerin isimlerini anmak istemiyorum fakat büyük firmaların bir tanesinin satış fiyatı 100 TL, iki ayrı markanın fiyatı 95 TL, bir diğer 90 TL, iki tanesi de 80 TL olmak üzere damacana su satıyorlar. Bizim koyduğumuz fiyatsa bunların oldukça altında. Dolayısıyla bu zammı yapmak durumundaydık. Önceden yapılsaydı bu kadar yüksek olmazdı. Ama seçim planı yapıldığı için o zamlar yapılmadı ve bugün bize kaldı. Biz yaptık" dedi.

"ALANYA'NIN KANGREN PROBLEMİ"

Alanya’da kaçak yapılara asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Başkan Özçelik, kaçak yapılarla mücadelede yerel ve ulusal basına yansıyan haberleri hatırlattı. Başkan Özçelik, şunları söyledi, "Kaçak yapıyla ilgili çalışmalarımızda kimseye taviz vermeyeceğimizi burada sizin huzurlarınızda bir kez daha tekrarlıyorum. Çünkü Alanya'nın kangren probleminden birisi herkesin bir köşeye derme çatma şeyler yapması. Kontrolsüzlükten dolayı bu tür binaların kaçak olarak yapılması ve yapıldıktan sonra da peşinde koşmamız. Dua edelim. Allah deprem vermesin. Hiçbir yere vermesin tabi ama bir deprem olacak olsa dünkü bizim arkadaşlarımızın durdurduğu yapının ortada kalması mümkün değil. O yapı yıkılır. Alanya'daki deprem katsayısı düşük olmasına rağmen o yapı şu andaki statik hesaplarındaki yanılmalar sebebiyle yanılma, derken arada kirişleri kestikleri için söylüyorum. O bina yerde kalır. İçinde de insanlar olursa Allah vermesin bir sürü insan orada vefat eder. Bu mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Tüm Alanya'da ruhsat denetimlerimiz başlandı demiştik. Dün akşam itibariyle yaklaşık 2 bin 500 iş yerimizde denetleme yapıldı. Bunlara birinci etapta hiç ceza yazılmadı. Hepsine sadece tespit vakası düzenlendi. Şu anki oranımız yüzde 35. Yani Alanya'da denetlenen iki bin beş yüz işletmenin yüzde 35’i ruhsatsız. İnsanlarımız gayet zihniyet sahibi, ben yarım saat, 45 dakika ruhsat imzalıyorum. Sağ olsunlar, ruhsatlarını almaya geliyorlar. Gelsinler de ruhsatlarını alsınlar da hatta şunu da yapıyoruz, insanlar gelmiş dilekçesini vermişler ve 15 günlük süreleri dolmuş. Dolsun. Ruhsat işlemleri devam eden arkadaşlarımıza ruhsatınızı almadınız deyip ceza yazmıyoruz. Aksine destekleyerek yeni süreler veriyoruz."

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA HERKES İÇEBİLİR"

Alaiye suyun kirli çıktığı yönündeki bir soru üzerine Başkan Özçelik, "Sudan ben de içiyorum. Gerçi eskiden bakanlar radyasyonlu suyu da, çayı da içiyorlardı. Şu an itibariyle suyumuzda bir mikrop yok. Aslında suda mikrop yoktu. Yıkanması aşamasında bir takım eksiklikler olmuş. Ondan dolayı birkaç günlük üretimde sıkıntılar olmuş. Ama bunlar geçmişe kara çalmak değil, o dönemlerde olmuş. Şu an için bunlar yok. Gönül rahatlığıyla herkes içebilir. Ama şunu söyleyeyim tesisimiz güncellenmeli. Daha rantabl, daha verimli çalıştırılmalı. Bunun için de çalışmamız devam ediyor. Hem teknik hem teknik personel açısından takviye edilmeli hem de muhasebe ve finansal açıdan yeniden yapılandırılmalı. Bunların bir kısmı bitti. Bir kısmı da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"TEBLİGATLARIMIZ ULAŞTI"

Basın mensubunun sorusu üzerine, Değirmendere Mahallesi’ndeki kaçak yapıların durumu hakkında bilgi veren Başkan Özçelik, "Bana kalsa yarın yıkarım. Ama hepinizin bildiği üzere Türkiye bir hukuk devleti. Biz gerekli tutanaklarımızı tuttuk. Kararlarımızı aldık. Tebligatlarımızı da ulaştırdık. Şu anda bizim bitirmemiz, tamamlamamız gereken süreler var. O sürelerden sonra yıkım kararı zaten aldık. Ekonomik cezasını da yazdık. Yasalar çerçevesinde işlemlerimiz devam ediyor. Orasının yıkım kararı bizim tarafımızdan alındı. Şu gün dersem, yanlış olur. Avukatım var. Hukuki kısımlarıyla ilgili burada uzun uzun konuşmak doğru değil. Şu anda biz sadece yasal tebligat süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Orada koskocaman bir ruhsatsız yapı var. Bir tek o da değil. Bir sürü yer var. Ama orası çok göz önünde ve böyle tam seçim döneminde herkesin gözünün içine sokula sokula yapılmış bir yapı" dedi.

"SİSTEMİN TIKIR TIKIR ÇALIŞMASI ÖNEMLİ"

Belediye Birim Müdürleriyle ilgili olarak da Başkan Özçelik, şu sözlere yer verdi, "Üzerinde çalıştığımız bir birim müdürü şu an itibariyle yok ama olmayacak diye bir şey de yok. Ben en başında arkadaşlarımla bir toplantı yaptım. Beklentilerimi kendilerine anlattım. O beklentiler bize evrakların gelişi, evrakların geliş süresi, işlemlerin doğru yapılması yani sistemin tıkır tıkır çalışması. Bu doğrultuda gayret eden ve tıkır tıkır çalışan bir sisteme ulaştığımızda sorun yok. Ama herhangi bir bölümde o tıkır tıkır çalışma takır takıra dönerse, ses gelirse, o gün de söyledim, bugün huzurlarında da söylüyorum. Ben de dahil olmak eğer bir aksaklık varsa değişmeli." Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, alınan idari kararların Alanya'ya ve yeni görevler üstlenen mesai arkadaşlarına hayırlı olmasını diledi.