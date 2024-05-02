Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik encümen toplantısının ardından iskelede 27 Nisan Cumartesi günü tekneciler arasında yaşanan kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özçelik, “İskele bölgesinin balıkçılar barınağının işletme hakkı balıkçılar kooperatifinde. Yasalara göre de oranın ihalesine Balıkçılar Kooperatifi girebiliyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Yasal olarak onlar alabileceği için onlar girecekler ihaleye. Ama tek başlarına oranın disiplinini sağlayamayacaklarını kendileri de söylüyorlar. Bununla ilgili kaymakamlık makamı, biz ve kooperatif görüşmeleri sürdürüyoruz. Bir noktanın içerisinde belediyemizi buraya dahil etmemiz lazım ki disiplini biz burada uygulayabilelim. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor ama çok büyük ihtimalle bu ihale ve ihalenin arkasındaki görüş önünden ve sonunda yapılacak görüşmelerle belediyeye o yetkiyi aldığım andan itibaren iskelede artık huzur yerine gelecektir. İnşallah bu arada da bir şey olmaz. Olacağını da düşünmüyorum. Arkadaşlarımızla bu konuda da herkesin dikkatli olması konusunda istişare ediyoruz. Çünkü çıktık mı ulusal basına çıkıyoruz ve Alanya'nın itibarını aşağıya doğru çekiyoruz” dedi.

Editör: Can KISA