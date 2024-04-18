Alanya’da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yollarda servis araçlarının sayısında artışlar görünmeye başladı. Bu araçların bir çoğu resmi ‘C’ plakalı olmaması dikkat çekti. Bu konu hakkında Alanya Servis Esnafları Kooperatifi Başkanı Hasan Lök’ten bir açıklama geldi. Korsan servislere karşı bir yaptırım yapılacağı konusunda uyarılarda bulunan Başkan Lök, korsan servislere müsamaha gösterilmemesi konusunda çağrıda bulundu.

Başkan Lök, yaptığı çağrıda şu ifadelere yer verdi:

‘’ İlimiz genelinde öğrenci ve personel taşımacılığının ‘C’ plaklaı servis araçları ile yapılması mecburidir. Özellikle turizm sezonunun başlaması ile mağaza ve personel özellikle otel personellerinin taşımasında ‘KORSAN’ diye tabir ettiğimiz ‘C’ plakasız araçlar ile taşıma yapılmaktadır. Bu araçların büyük çoğunluğu tespit edilmiş olup, yetkili merciler ile de paylaşılmıştır ve kısa süre içerisinde yoğun yaptırım uygulanacaktır. Ceza ve araçların trafikten men olması halinde mağdur olacak işletme sahiplerinin, müdürlerin bu şekilde korsan çalışmaya müsamaha göstermemesini rica ediyorum. Legal araç temini konusunda da sorunsuz bir şekilde servis yapılması bağlamında kooperatifimize başvurmaları halinde yardımda bulunacağımızı belirtmek ister saygılarımı sunarım.