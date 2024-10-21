Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sosyal medya alışverişi üzerinden yaptığı paylaşımda, yaklaşan kış ayları öncesi üreticilerin olası zararlardan korunabilmeleri için TARSİM sigortalarının yaptırılmasının önemini vurguladı.Başkan Göktepe, “Değerli üreticilerimiz, herkese hayırlı haftalar diliyorum. Malumunuz kış ayları geliyor. Önümüzdeki günlerde yağmurlu ve fırtınalı bir kış bekleniyor. Bu hususta özellikle örtü altında üreticilerimizin mağdur olmaması için mutlaka TARSİM Sigortalarını yaptırmalarını rica ediyorum” diyerek, üreticilerin dikkat etmesi gereken konulara değindi.

TARSİM sigortası ile yangın, sel, su baskını, fırtına ve hortum gibi doğal afetlerin poliçe kapsamına alındığını belirten Göktepe, hasar durumunda hızlı destek alınabilmesi için öncelikle 2025 yılı ÇKS kayıtlarının yaptırılması gerektiğini hatırlattı.TARSİM sigortasının devletin yüzde 50 sübvansiyon desteğine dahil olduğunu vurgulayan Göktepe, “Sonrasında da hasarla karşı karşıya gelmeden mutlaka TARSİM Sigortanızı yaptırmanızı rica ediyorum. Herkese hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu çağrı, üreticilerin karşılaşabilecekleri zorluklar ve doğal afetler karşısında alınacak önlemler açısından büyük önem taşıyor.