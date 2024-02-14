Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu bugün kulüp binasında açıklamalarda bulundu. Pazar gününden bu yana Türkiye'de en çok konuşulan konunun Fenerbahçe- Alanyaspor maçı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Nedeni ise maçta verilmeyen kırmızı kartlar ve olmayan bir penaltının verilmesi. Biz maçı izledik ama sıcağı sıcağına bir açıklama yapmadık. Her zaman açıklama yapan birisi değilim. Yılda bir ya da iki defa bir açıklama yaparım. Çok sık kameraların karşısına geçip her şeyi konuşan bir başkan da değilim. Hakem hatalarından bütün kulüpler zarar görmüştür. Ama son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9 kişi, 10 kişi ile yedek soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi. Bir bu maç direkt hakem hatası Alanyaspor kulübümüze yansıdı. Maçta yenile de bilirdik, yene de bilirdik. Ama neticesinde maç 2-2 bitti. Bütün teknik heyeti de, takımı da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı bir kez daha kutluyorum” dedi.



“MAÇTAKİ HATALAR HAKEMLERİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDEYDİ”

Ankaragücü maçında maç 1-0 öndeyken kırmızı kart gördüklerini ve karşılaşmanın 1-1 sona erdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Antep maçında verilmeyen bir penaltı vardı. Sonra rakibin lehine verilen penaltı tartışıldı zaten. Hakem hataları sürekli olacak. Ben hiçbir zaman hakemlerin üzerinden bir giriş yapmadım, yapmam da. Çünkü onlar da hata yapacaklar. Ama bu maçtaki hatalar hakemlerin çok yakın gözünün önündeydi. Doğrusu kamuoyu bu maçta bu penaltılar, bu penaltıya niye verildi? Bu iki tane kırmızı kart niye verilmedi? Herkes bunu soruyor. Bunun açıklamasını belki yaparlar, belki yapmazlar, bilemiyorum. Ama hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. 13 yıldır başkanım. 8 yıl da başkan yardımcılığı ve yine kulüpte görev yaptım. Toplam 21 yılda hiçbir hakem Alanyaspor Kulüp Başkanına ya da Hasan Çavuşoğlu'na bir maçla alakalı bir şey söylemedi. Hiçbirisiyle yüz yüze gelmedik. Hakemlerin de hata yapabileceğini vurguladık. Hala da aynı şeyi vurguluyoruz. Ama tabi çok daha dikkatli olmalı. Bu maç direkt maçın sonucuna etki yaptığı için bunları söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar” diye konuştu.



“BİRKAÇ HATA OLUNCA TABİ Kİ BİZ DE HERKES DE KONUŞTU”

Hakemlerin de gelecekleri, amaçları olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Avrupa'da maç yönetmek istediler. Herkesin bir amacı, hedefi var. Onlarda o doğrultuda çalıştıklarını, inandıklarını biliyorum. Ama maalesef burada bir değil, birkaç hata olunca tabi ki biz de herkes de konuştu. Bizim adımıza açıklamalar yapan var. Çok konuşulan var ama Alanyaspor Kulübü merci açıklama yapması gereken de biziz. Amacımız Türk futbolunun daha iyiye gitmesi, daha iyi şeyler yapmamız. Hep beraber gerek kulüplerimiz gerek kulüp başkanlarımız olumlu yürüterek Türk futbolunu daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“KİMSE BİZE BÖYLE BİR TEKLİFLE GELEMEZ”

Pazar gününden bu yana Türkiye'de Fenerbahçe Alanyaspor maçının en çok konuşulan konu olduğunu tekrarlayan Çavuşoğlu, “Nedenleri de belli. Yapılmış olan hatalar konuşuldu. İnşallah bundan sonra daha az hatalar yapılır. Hiçbir kulübün canının yanmasını kimse istemez. Herkes emek veriyor. Herkes bu kulüpte. Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir. Bir kez daha söylüyorum. Kulüp yönetmek öyle kolay iş değil. Biz kulüp başkanları, kulüp yöneticileri olarak dünyanın en zor işini yapıyoruz. Onun için camiaların da her anlamda dikkatli olması lazım. Hakemlerimizin daha çok dikkatli olması lazım. Daha çok eğitimlerde kulak vermeleri lazım hataları vermemek için. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur. Amacımız da temennimiz de budur. Şimdi diğer taraftan anlamadığım şeyler oluyor. Tweetler atıyorlar. Teşvik primi aldığı falan meslekten arkadaşım yani bizim. Ben kimseyi tanımam arkadaşlar. Yeşil sahada kimseyi tanımam. Kimse bize böyle bir teklifle gelemez. Alanyaspor Kulübü onurlu, şerefli bir kulüptür. Bunu da herkes bilir. Kimse öyle bir yaklaşımda olamaz. Burada işte çıkıyorlar maç öncesi birileri çıkıyor başka bir şey söylüyor. Ya şimdi arkadaş biz de futbol oynuyoruz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a şükür bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün de kimsenin bir şeyine de ihtiyacı yok. Bu kulüp her şeyini kendi yönetimiyle çözebilecek durumda. Onun için kimsenin gelişi güzel, ne idüğü belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz. Ancak öyle şeyi ne idüğü belirsiz insanlar konuşuyor. Zaten bunları da hep beraber görüyoruz. Onlarla muhatap olacak, onlarla yüz yüze olacak bizim ne vaktimiz var ne zamanımız var. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Bir ilçe takımını burada, Süper Lig’de nasıl ayakta tutarız, nasıl bu kulüple ligde kalırız ve bu nasıl bu lige renk katmaya çalışsın? Bunun hesabını yaptık bugüne kadar. Bundan sonra da burada olduğumuz sürece bunu yapacağız. İnşallah Alanyaspor’umuz da daha iyi yerlere gelecektir” dedi.



“ALANYA'DA DA BOŞ KONUŞAN İNSANLAR VAR”

Türkiye'deki futbol kulüplerinde finansal durumun çok zor olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu işleri çevirmek çok zor. Herkes belki başarı ister. Daha iyi olmasını ister ama yani bir de düşünmek lazım. Bu kulüp nasıl idare ediliyor? Hangi gelirlerle idare ediliyor? Sabit gelir kaynakları ne kadar? Bazı bizim Alanya'da da boş konuşan insanlar var. Ben onları da dikkate almıyorum hiçbir zaman. Çünkü bu kulüpte bizim ne yaptığımızı, ne kadar emek verdiğimizi yönetimle beraber birçok insan bilir. Kapalı kapılar arkasında konuşanlara da biz muhatap olacak değiliz. Gelin buraya biz buradayız. Bu kulüp sabit gelir kaynakları olmayan bir kulübü. Alanyaspor yönetimi 8 yıldır nasıl idare ettiğini, neler yaşadıklarını gelin burada görün. Kulüp şehrin merkezinde, şehrin ortasında. Kapımız da her zaman açık. Günlük 5-6 saatimiz bizim bizzat kulüpte geçiyor. Herkese de burada misafir etmeye, ağırlamaya hazırız. Önümüzde bir Adana Demirspor maçı var. Ciddi bir takımla, güçlü bir takımla oynayacağız. Sizlerin, taraftarlarımızın, Alanya’mızın yapması gereken tek şey tribünlere gelin, Alanyaspor'a destek verin. Alanyaspor’umuzu yalnız bırakmayın. Başka Alanyaspor yok. Alanya da hepimizin, Alanyaspor da hepimizin. Birlik beraberlik içerisinde bu işi yürütelim. İnşallah hep beraber daha iyi yerlerde oluruz. Ama burada sadece kulüp yönetimi bu işi yönetiyor. Kulüp yürütüyor diye siz uzaktan bakarsanız kimse kusura bakmasın kimsenin de bir söz hakkı olmuyor. O zaman burada, onun için gelin hep beraber yürütelim. Hep beraber yönetelim, hep beraber tribünde olalım. Hep beraber Alanyaspor Kulübü’müze destek verelim."