Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında tarafından düzenlenen “Antalya'nın Kooperatif Buluşması” toplantısı ASAT Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın tarım ve turizm sektöründe Türkiye için önemli bir şehir olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımda yapılması gereken çalışmaları sektörün bileşenleri ile bir araya gelerek yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek, özellikle kooperatifçiliği geliştirmek adına önemli adımlar attıklarını belirterek, “Antalya'da destekliğimiz kooperatif sayısını 53'e çıkarttık. Kooperatiflerin enerji maliyetlerinin yüzde 80'ini ödüyoruz. Kooperatiflerimize bu yıl 80 milyon TL destek ayırdık. Tarımın önemli bir ihtiyacı olan kapalı devre sulama sistemine önem verdik ve 11 ilçemizde 20 kapalı devre sulama sistemi kurduk. 21'incisin yakın zamanda açacağız. Korkuteli'nin Beyiçsusuz Mahallesi'nde gri suyu denilen arıtma suyunu tarımda kullanacağız” diye konuştu.



"Türkiye birincisiyiz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak uyguladıkları yerelden kalkınma modeli ile Türkiye'de birinci sırada yer aldıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Fidan, tohum, su, elektrik, fide gibi birçok alanda tarım sektörünü destekliyoruz. Konya yüzölçümü olarak Hollanda'dan büyük. Ancak tarımda Hollanda bizlerden çok önde. Hollanda devleti tarım sektörüne verdiği destekle birinci sırada yer alıyor. Çiftçimiz devletten destek görmeyince Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlendik. Antalyalı çiftçimizi yer alanda destekledik. Şimdi Antalya altın çağını yaşayacak diyorlar. Altın çağı mı Rantın çağı mı olacak” dedi.



"Hizmette siyasi görüşe bakmam"

Türkiye'nin örtü altı üretimin yüzde 50'sinin Antalya'da yapıldığına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyaset seçim zamanı yapılır. Ancak biz bu dönem tarımda bile siyaset yapıldığını gördük. Verimli topraklar üzerinde siyaset üstü davranmalıyız. Herkesin bir siyasi görüşü vardır. Hiçbir zaman halkımıza hizmet yaparken siyasi görüşüne bakmadım. Antalya'mızda Halk Ekmek özelleştirilmiş. Biz Halk Ekmek Fabrikasını yeniden kurduk ve halkımıza ekmeği 4.5 TL'den satıyoruz. Antalya'da 5 ton suyu bir ekmek parası yaptık. Ekmek şu anda 10 TL'ye buldu. 5 ton su yine aynı fiyatta hayvancılık sektörü için su önemlidir. Besicimize 50 ton suyu 50 TL yaptık”.



"Antalya model oldu"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, geçmiş dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifçilikte model alındığını ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bu dönemde İzmir'i geride bırakarak yerelden kalkınma modelinde Antalya'nın İzmir'i yerini aldığını kaydetti.

Ali Ekber Yıldırım, şöyle konuştu:

“Başkan Böcek bir sistem üzerinde tarım sektörünü destekledi. Çok önemli destekler verdi. Süt tankı, üzüm sıkma makinası, ceviz kırma makinası, enerji desteği, sulama desteği, tohum, yem, fide, gübre, Antep fıstığı gibi her ilçeye uygun desteklemeler verdiğini gördük, izledik. Bu yapılan destekler çiftçinin yararına olan şeyler. Tarım her şeyin üzerinde diyoruz Milli Savunma kadar önemli diyoruz, ancak Milli Savunmanın yüzde biri kadar desteklenmiyor”.



Kooperatifçilik

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise önümüzdeki sürecin en tehlikeli olayının iklim değişikliği olduğuna değinerek, “İklim krizi temelde bir su krizidir. Su krize girdiğinde her şey sekteye uğrar. Antalya gibi turizm ve tarımın en temel olmazsa olmaz kaynaklarından biri sudur. Üretmek zorundayız. Üretmek için birçok desteğe ihtiyacımız var bunlardan en önemlisi örgütlenme desteğidir. Örgütlenmenin en temel adı kooperatifçiliktir. Antalya Büyükşehir Belediyesi yerelden kalkınmayı önemsemiş ve kooperatifçilik alanında önemli destekler sağlıyor” ifadelerini kullandı.



"Türkiye'ye anlatılmalı"

Ekonomist- gazeteci Meliha Okur moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Tarımsal Örgütlenme' konulu panelde Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, gazeteci Ali Ekber Yıldırım, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav konuşması olarak yer aldı. Toplantının moderatörü Meliha Okur, Antalya'nın kırsal kalkınma modelinde çok önemli bir model oluşturduğunu, bu modelin tarım sektörünün gelişmesinde, kooperatifçiliğin gelişmesinde tüm Türkiye'ye anlatılması gerektiğini vurguladı.



"Önemli destekler veriyor"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise çiftçilerin en önemli isteğinin ÖTV'siz mazot olduğunu belirterek, “Ülkenin kalkınması tarımdan geçer. Üretici her alanda desteklenmelidir. Bizim gibi sahil bandında üretim yapan çiftçilerin en büyük girdi maliyeti mazot, gübre ve ithal edilen ilaçlardır. Günlük yevmiye ücretleri 750 TL'den başlıyor. Tarım sektöründe istihdam edilen elaman kalifiyeli olmalı. Tarım artık bilgi ve teknoloji ile yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz sağolsun, üreticimize çok önemli destekler veriyor. Özellikte kooperatiflere verilen enerji desteği ile kooperatifler ayakta kalıyor. Kooperatiflerin ayakta kalması demek üretim demek” diye konuştu.

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ekonomist-gazeteci Meliha Okur, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yılmaz, kooperatif ve sektör temsilcileri katıldı.

Editör: Can KISA