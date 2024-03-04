Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik eğitimlerinin yanında Alanya bölgesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleriyle uygulamalı eğitimler vermeye de devam ediyor. ALKÜ ve Alanya BİLSEM iş birliğinde "Bilim ve Sanat Buluşmaları" kapsamında, ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Bilen ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akif Kurtuluş tarafından fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının uygulandığı STEM Atölyesi gerçekleştirildi. STEM Atölyesi; mühendislik tasarım süreçleri, mühendislik türleri, mühendislerin görevleri, teknolojinin içeriği gibi kuramsal bilgilerin yer aldığı atölye çalışmalarıyla ve öğrencilerin yaptığı STEM etkinlikleriyle tamamlandı. Farklı bir etkinlikte ise Öğr. Üyesi Dr. Sibel Dal tarafından da iki hafta süren Felsefe Atölyesi’nde, öğrencilere eğitimler verildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Tatar ve Doç. Dr. Ayşe Yenilmez Türkoğlu 5. sınıflarla "Bilim İnsanı Olmak", Prof. Dr. Harun Uçak lise öğrencileriyle "Beyin Göçü ve Ekonomi" adlı söyleşide bir araya geldiler. Ayrıca Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şurhan Göl Öztürk, Fen Bilgisi dersini ziyaret ederek öğrencilerin merak ettikleri soruları cevapladı. ALKÜ ve Alanya BİLSEM arasında ilerleyen dönemlerde de farklı etkinliklerle iş birliğine devam edilmesi planlandı.

Editör: Can KISA