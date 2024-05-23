Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen “ Bebek Dostu Hastane” ve “Bebek Dostu Yeni doğan Yoğun Bakım” denetimlerinden başarıyla geçen Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler ve yönetim ekibi; denetime tabi tutulan ünitelerin birim sorumluları ile toplantıda bir araya geldi. Denetimin değerlendirildiği toplantı sonrası Başhekim Doç. Dr. Güler, birim sorumlularına tüm ekip çalışanları adına ı teşekkür belgesi verdi. Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Bu denetimler sayesinde hastanemizden alınan sağlık hizmetlerinde eksiklerimizi ve doğrularımızı görebilmekte ve ona göre değerlendirmekteyiz. Hastanemizin aldığı bu puan tüm personelimizin özverili çalışmalarının yansımasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hastanemiz adına emek harcayan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederek onlara teşekkür belgesi taktim etmek istedik. “ diye konuştu.

Editör: Can KISA