Sağlık Bakanlığı tarafından “"Bebek Dostu Hastane’’ ve ‘‘Bebek Dostu Yeni Doğan Yoğun Bakım’’ için gerçekleştirilen denetimde, hastane personelinin emzirme ve anne sütünün önemi konusundaki bilgi düzeyi, emzirme odalarının durumu, bebeklerin emzirilmesi için gerekli olanakların sağlanması, serviste anne bebek birlikteliği için uygun koşullar sağlanması gibi kriterler titizlikle incelenerek, değerlendirildi. Denetimi başarıyla geçen hastane yönetimi, başarıyı sağlık çalışanlarıyla paylaşarak teşekkürlerini sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Yılmaz Güler, “Sağlıkta kalite ve hizmet, sürdürülebilir olduğu sürece, anlamını arttırır ve kurumlara çok büyük değer katar.

Hastanemiz Bakanlığımız tarafından yapılan Bebek Dostu Hastane denetiminden 92,3, Yeni Doğan Bebek Dostu Hastane denetimden 95 alarak başarıyla geçmiştir. Hastanemizin aldığı bu puan hepimizi memnun etmiştir Hastanemiz adına emek harcayan tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ederim” dedi.

Editör: Can KISA