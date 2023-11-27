Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer Başkanlığında Hayırseverlerin katılımıyla Bağış Protokolü imzalandı.Alanya Kaymakamlığında gerçekleştirilen imza protokolüne Kaymakam Ürkmezer, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Hayırseverler Cebeci Group Ahmet Cebeci ve Murathan Group Murat Güneş katıldı. Protokol ile hayırsever Murat Güneş tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis ünitesinin tadilatı ve Hayırsever Ahmet Cebeci tarafından Hastane 2. katında 8 adet poliklinik oda yapımı tamamlanarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edilecek. İmza Protokolünde hayırseverlere teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer’’ Alanya’mız her anlamda bir hayırsever başkenti ve hayırseverlerimiz şehrimizi her anlamda ihya ederek desteklemeye devam ediyorlar. Bugünde hayırseverlerimiz Ahmet Cebeci ve Murathan Güneş ile birlikte Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bölümleri için protokol imzaladık. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Protokolün Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Hastanenin daha nitelikli bölümlerle hizmet vermesi için bundan sonraki en önemli hedef Onkoloji Hastanesi’nin inşa edilmesi." dedi.