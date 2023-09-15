Dünyanın büyük ölçüde kurtulduğu koronavirüs felaketinde yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplumun büyük bölümü aşılar ve enfekte yolu ile bağışıklık kazansa da yeni varyantlar tehlike anlamına geliyor. Bu kapsamda ortaya çıkan Eris de yayılıyor.

Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris varyantının son görüldüğü ülke Türkiye oldu.

Eris varyantı Türkiye'de

Eris varyantına Türkiye'de 9 kişide rastlanıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haberi "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığıyla duyurdu.

Eris görülen 9 kişinin de yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduğunu belirten Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘’Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme.

Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.

Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.’’

Eris varyantı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.

KAYNAK: En Son Haber