Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji ekibi Alanya’da bir ilke imza attı. 45 yaşındaki hasta Behice Kanmaz, nefes darlığı ve çarpıntı şikâyetleri ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cemal Köseoğlu'na başvurdu. Hastanede detaylı yapılan ön tetkik ve değerlendirmeler neticesinde Kanmaz’da romatizmal mitral darlığı ve kalbin sağ tarafında büyüme tespit edildi. Doç. Dr. Köseoğlu, kardiyoloji hekim arkadaşları ile hastanın durumunu değerlendirdi. Romatizmal kalp hastalığına bağlı mitral kapakta gelişen darlık ve mitral kapakta büyüme nedeniyle kardiyoloji hekimleri hasta Behice Kanmaz’ın mitral darlığının ameliyatsız tedavisine karar verdi.

‘TIP TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER AMELİYATSIZ MÜDAHALE OLANAKLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR’

Başarılı geçen operasyon sonrası açıklama yapan ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Köseoğlu, “Hastanemizde ilk kez uygulanan bu işlemi kardiyoloji birimi hekimleri olarak birlikte değerlendirdik ve mitral balon yardımıyla işlemi yapma kararı aldık. Hastamız Behice Hanımı, Anjıo Ünitemizde hiç uyutmadan mitral balon yardımıyla ile kasıktan girerek daralmış kapağını bir buçuk saat süren işlem sonunda açtık. Son kontrollerimizi yaptık. Hastanın kalp kapağı gayet güzel çalışıyor. 2 gün yoğun bakımda takibi sonunda taburcu işlemlerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Köseoğlu; Tıp teknolojisindeki gelişmeler ve giderek artan ameliyatsız müdahale olanakları ile çok ciddi kapak müdahalelerini çok düşük risklerle yapabilme olanağı bulduklarını da sözlerine ekledi.