Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya’daki turizm ve otel işletmecileriyle bir araya geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ilçedeki turizmciler ile siyasetçiler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, 2028'e kadar turizm gelirlerinde üçüncülüğe yükselme hedefi koyduklarını ve 100 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini açıkladı. Ersoy, “2028’de 100 milyar dolar hedefimiz var. Bunu da aşama aşama bütün planları zamanın da ve adımları yerinde atarak gerçekleştireceğiz. Bu kendi kendine olmuyor. Sistemli programlı çalışarak oluyor. Herkesin üzerine düşen görevleri var. Merkez yönetim olarak bizlerin, yerel yönetim olarak belediyelerin görevleri var. Turizmcinin yapması gerekenler var” dedi.

“HAVALİMANINDA KAPASİTE YÜZDE 30 ARTACAK”

Turizmde altyapı yatırımlarının önemine değinen Bakan Ersoy, “2021 yılında Antalya Havalimanı ihalesi yapıldı. İnşaatına başlandı. Bu sene yüzde 30 kapasite artışı olacak ve 2025’te kapasitesi 2 katına çıkmış bir havalimanı olacak. Havalimanları yapmakla yetmiyor. Doğru yol hatlarıyla hızlı ve emin şekilde bu havalimanları üzerinden gelen misafirleri otellerine ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden Alanya-Antalya otobanı ile ilgili çok büyük ihtiyaç vardı. Bu ihaleyle gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda kısmi de olsa otobanları açıp hayatımıza kazandırmaya çalışacağız” diye konuştu.



“2 ARITMAYI BAKANLIĞIMIZ YAPTI”

Turizmde sürdürülebilirlik için çevre dostu politikaların uygulanması gerektiğini, arıtma altyapısının geliştirilmesi ve halk plajlarının artırılması gerektiğini belirten Ersoy, “Yerel yönetimlere çok büyük görev düşüyor. En önemli de arıtma altyapısı. Antalya’da son 5 yıl içerisinde 2 arıtma yapıldı. 2’si de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı” ifadelerini kullandı.

“BU SENEKİ KAZI BÜTÇESİ 6 MİLYAR TL”

Toplantıda Ersoy, turistlerin deneyimini zenginleştirmek amacıyla uygulanacak olan gece müzeciliği hakkında da açıklamalarda bulundu. Ersoy, “Arkeolojik çalışmaları 12 aya çıkardık. Eskiden 45-60 günlük kısa vadeli çalışmalar vardı ve yıllar sürüyordu. Geçen dönemde bakanlığımıza bağlı bütün kazı programlarını 12 aylık kazı dönemine dahil ettik. ‘Geleceğe Miras’ adlı projenin sürecini oluşturduk. Şu anda 172 kazı noktasında ‘Geleceğin Miras Projesi’ kapsamında hem 12 ay kazı programı hem de çok yoğun bir şekilde kazı noktalarımız hazırlıyoruz. Çok iddialı bir hedef koyduk. Son 60 yılda gerçekleştirdiğimiz kazı işini gelecek 4 yılda gerçekleştireceğiz. Ortalama 15 kat daha yoğun çalışacağız demek. Bakanlık olarak inanılmaz derece bütçeleri artırdık. Basit bir rakam verecek olursam 2019’da 36,7 milyon TL olan kazı bütçemizi geçen sene 1 milyara çıkarttık. Bu seneki rakamı 6 milyar lira olarak belirledik. Antalya bundan nasibini alıyor. Antalya’da 21 noktada kazı noktalarını destekliyoruz ve bir adım daha atıyoruz gece müzeciliğine başlıyoruz. Biliyorsunuz yazın bu bölgeler çok sıcak. 40-50 derece sıcakta turist sahilde kalmak istiyor. Gün batımından sonra da müze gezmek istiyor. Biz gece müzeciliği ile şehir merkezi ve yakın olanlar başta olmak üzere yavaş yavaş yoğunluğuna göre bunu yayacağız. Bu çalışmaları bu yıl tamamlayıp aşamalı şekilde gece müzeciliğini başlatacağız. Amaç turist dışarı çıksın ve esnafla buluşsun” dedi.