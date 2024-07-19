Tekne kazası geçirerek Antalya'nın Kemer ilçesinde hastaneye kaldırılan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, bu sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte tekneyle denize açıldığı Kemer’de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kemer açıklarında kaza yapan Bahar, denizden çıkarılarak Kemer Anadolu Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Bahar, kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Başkan Özçelik’ten Taziye Mesajı

ATSO Başkanı Ali Bahar’ın vefat haberini Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Başkan Özçelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Dostumuz, arkadaşımız, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar’ın,Kemer’de geçirdiği tekne kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.’’

ALTSO Başkanı Erdem’den Taziye Mesajı

ATSO Başkanı Ali Bahar’ın vefat haberini Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdem, mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya OSB Başkanımız Ali Bahar’ı elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Başkanlığı döneminde çok sevdiği Antalya için var gücüyle çalışan, Başkanımıza Yüce Allah’tan Rahmet, yakınlarına, kederli ailesine ve iş dünyasına sabırlar diliyorum.

Camiamızın başı sağolsun.’’