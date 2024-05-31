Kaza, dün saat 17.15 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 2 No'lu giriş kapısı önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde 15 PF 590 plakalı motosikletin arızalanması sonucu, motosikleti yolun kenarına çekmeye çalışan Serdar Ersoy ve oğlu Mesut Ersoy'a, aynı istikamette seyir halinde bulunan Ş.G. kontrolündeki 07 BCE 603 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpma sonrasında baba Serdar Ersoy ve oğul Mesut Ersoy'un metrelerce savrulduğu kazada Serdar Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mesut Ersoy ise 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Serdar Ersoy'un cesedi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Mesut Ersoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazaya karışan kamyonet sürücüsü Ş.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.