Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, “817. fetih gününü hep birlikte kutluyoruz ve bunu bir sempozyumla başlamaktan bir ilim meclisinde üniversitemizde başlatmak gerçekten çok değerli. Yahya Kemal’in dediği gibi ne harabi ne harabatıyız, kökü mazide olan atiyiz. Bizler bu coğrafyaya bu topraklara bir gasıp olarak gelmedik. Biz Moğol da değiliz, Haçlı da değiliz. Haramileri gibi ya da Moğol zalimleri gibi gelip yakıp yıkıp yok edip gitmedik. Biz bu topraklara vatan arayışı içinde geldik, doğrudur at sırtında yalınkılıç geldik ama ilimle kültürle ihya ettik. Ve bu ilimle kültürle medeniyet inşasıyla bu coğrafyada 800 yılın üzerinde kaldık” dedi.

"İlimi kendimize rehber edinmeliyiz"

Bu cennet vatanda ilim ile kültür ile kalıcı olunacağını vurgulayan Vali Şahin, “Bu cennet vatanda elbette ki ilim ile kültür ile kendimizi bilerek kalıcı olacağız. Durmuş Hocaoğlu’nun dediği gibi eğer bunu yapmazsak Hititler gibi kaybolur gideriz. Kimse bizi hatırlamaz. 100 sene sonra gelenler burada bir medeniyet vardı, kimdi bilemez diyor. Biz ancak ve ancak bunu başarabilirsek kalıcı olabiliriz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz.” dedi.

Bu toprakların çok sayıda önemli alim yetiştirdiğinin altını çizen Vali Şahin, “Kündüri var, İbni Sina var, Ahi Evran var. Hem yerli hem milli hem de büyük bir bilim adamı. Bizler yetiştirdik, daha da yetiştirmeliyiz. İlimi kendimize rehber edilmeliyiz” diye konuştu.



"Antalya dünya şehri"

Antalya Diplomasi Forumu’ndan da bahseden Vali Şahin, “Antalya gerçekten dünya şehri. Burada 140’ın üzerinde devlet temsilcisine son üç gündür ev sahipliği yaptı. Gelen ülkeler sadece cumhuriyet ile yönetilmiyorlar, tabii başka yönetim şekilleri de var. Biz şunu gördük, cumhuriyet bize çok yakışmış, yaşasın cumhuriyet dedik. Çünkü bizler her bir cumhuriyetin bireyi olarak nasıl şerefli, haysiyetli, onurlu birer birey haline geldiğimizi son yüzyılda şerefle gördük. O yüzden bunun da unutulmaması lazım. Çarşamba günü bizler Atatürk’ümüzün Antalya'ya gelişini de kutlayacağız. Atatürk bizim milletimizin çok önemli bir değeridir ve bize her bir birey olarak hak ettiğiniz şanı, şerefi, haysiyeti kurduğu cumhuriyetle vermiştir. Bizi biz yapan değerleri, Antalya'yı bize yurt eden büyük insanları unutmayalım” şeklinde konuştu.



"Fetih sadece askeri değil, bilim ve teknolojiyle olur"

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle dünyanın en güzel şehri Antalya’nın fethinin 817. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Böyle günler, bizi biz yapan değerleri hatırlamamız için bir vesile olmalıdır. Tarihimizden çıkartacağımız çok sayıda ders var. Antalya’nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakarsak, Anadolu’yu bize vatan kılan atalarımıza haksızlık etmiş oluruz. Antalya’nın fethi, sadece askeri bir zafer değil, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucudur. Selçuklu dönemi, özellikle tıp, matematik, astronomi ve coğrafya gibi alanlarda bilimsel gelişmenin yüksek olduğu bir dönemdi” dedi.



"Dünden ilham alarak geleceğe koşuyoruz"

Gençlere ülkenin değerlerinin farkında olun çağrısında bulunan Rektör Özkan “Bugün dünya bizim değerlerimizin farkında. Acaba biz kendi değerlerimizin ne kadar farkındayız. Gençlerimize bu isimleri ne kadar tanıtabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin çok büyük ve köklü bir medeniyet geçmişi var. Bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarabilmemiz lazım. Onun için KAAN diyoruz, Oğuz Kaan’a göklerden selam gönderiyoruz. Hürkuş, Akıncı, Gökbey, Anka, Kızılelma diyoruz. Dünden ilham alarak geleceğe koşuyoruz. Köklü medeniyetimiz ve onun yetiştirdiği büyük dehalar bizlere her zaman yol gösterecek. Bize bu cennet vatanı emanet eden kahramanlığımız, cesaretimiz kadar işte bu büyük dehalardır” ifadelerini kullandı.



"KAAN'a övgü"

Bugün de bu zorlu coğrafyada ayakta durmanın geçmişten alınan mirası sürdürebilmekle mümkün olduğunu belirten Rektör Özkan, “Bu anlamda atılan çok önemli adımlar var. En sıcak örneği, geçtiğimiz haftalarda gökyüzüyle buluşan Milli Muharip Uçağımız Kaan’dır. Üniversitemiz Teknokenti’nde yazılımlarını yaptığımız Kaan, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu eser, Anadolu’nun Türk toprağı olarak kalacağının bir nişanesidir. Yine İHA ve SİHA’larımızın bir savaşın geleceğini nasıl değiştirdiğini, can Azerbaycan’ın Karabağ’da elde ettiği büyük zaferde gördük. Bize düşen, atalarımızın bu mirasını sürdürmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde süren yerli ve milli savunma sanayisi hamlesine destek vermek, atalarımıza olan borcumuzdur” diye konuştu.

"Önemli bir hafta"

Bu hafta önemli kutlamaların yapılacağını söyleyen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak, “Atatürk’ün Antalya’ya gelişi ve Antalya’nın 817. Fetih yılı dönemi nedeniyle kutlama yapacağız. Burada Antalya’nın tarihi ve kültürünü çok değerli bilim insanlarından dinleyeceğiz, bu haftanın sonuna doğru da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Antalya’da ve dünyada kutlayacağız. Bu vesileyle bu sempozyuma da emeği geçen herkesi teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz da Antalya Kongresi kapsamında elliye yakın akademisyenin iki gün boyunca sunacağı bildirilerin kitaplaştırılacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



"12 oturumda 50 bildiri sunulacak"

Sempozyum hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Güven Dinç, sempozyumun temasının “Cumhuriyet’in 100. Yılı Anısına Fetihten Cumhuriyet’e Antalya’da Türk Tarihi ve Medeniyeti” olarak belirlendiğini söyledi.



Dinç, “Sempozyuma belirlenen bu temaya uygun olarak 85 başvurudan bilim ve düzenleme kurulumuz kontenjan dahilinde 50 bildiriyi kabul edebildi. Sempozyumumuza 19 ayrı ilimizden Kazakistan’dan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok kıymetli bilim insanlarımızın birbirinden değerli bildirileri sunulacak. Bildiriler Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Antalya'mızdaki türk tarihini ve medeniyetini ortaya koyacak. Sempozyumumuz öğleden sonra 2 salonumuzdan 12 oturumla birlikte devam edecek” şeklinde konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Antalya Fetih Sempozyumu’nda Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından “Antalya Kent Tarihinde Temel Dönüşümler” konulu konferans verildi. Konferans bitiminde Rektör Özkan günün anısına Prof. Dr. Feridun Emecen’e plaket takdim etti.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen sempozyumun açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Vali Yardımcıları Yalçın Sezgin, Erol Tanrıkulu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.