Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve bölge üniversitelerinden 13 rektörün katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Rektörler toplantısında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK Dışişleri Danışmanı Büyükelçi Türker Arı da yer aldı.

BİLİŞİM VE YAPAY ZEKA TABANLI PROGRAMLARA ÖNCELİK

Toplantıda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulu olarak yeni açılacak programlar konusunda doğru planlamalara öncelik vereceklerini belirten Prof. Dr. Özvar, “Daha önce de paylaştık. Yeni bilişim ve yapay zeka tabanlı veya temelli programlar açıyoruz. Şu anda tasarımını bitirdiğimiz yaklaşık 12 tane program var. Bunlara birkaç tane daha ekleyeceğiz. Rakam biraz daha büyümüş olacak. Veri madenciliğinden yapay zeka operatörlüğüne kadar muhtelif programlar açıyoruz.” şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA BÖLGE ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİ KATILDI

Toplantıya ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, İskenderun Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Tolga Depci katılım gösterdi.