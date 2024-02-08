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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler (AKTOB) Başkanı Kaan K. Kavaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri EMITT Turizm Fuarında iç pazarı yönlendiren tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Başkan Kaan K. Kavaloğlu fuarda gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" İç pazarı domine eden tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile fuar süresince görüşmelerimiz devam edecek. Dünyadaki tüm destinasyonlar kendi vatandaşlarını ülke içinde tatile yönlendiriyor. Özellikle pandemi sonrası dünyada iç pazar potansiyelleri kayda değer artış gösterdi. Sürdürülebilir turizmi destekleyen kısa mesafe uçuşlar tüm dünyada tercih nedeni olmaya başladı. Türkiye'de de "ülkende kal, ülke senin keşfet" kampanyaları başlatmayı planlıyoruz. Sadece Antalya'da keşfedilecek binlerce turizm ürünümüz var, özellikle çocuklu ailelerin keşfedip çocuklarına güzel anılar yaşatacağı tatil fırsatları var. Bunların tanıtılması yönünde de Bakanlığımız ve Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız (TGA) ile temaslarımız sürüyor," dedi.