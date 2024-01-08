Antalya’da bulunan bir özel okulda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Emine Karakaş istifa ettirildi. Ayrıca Karakaş’ın görevinin sonlandırılmasına tepki gösteren 3-4 öğretmen daha okuldan istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir özel okulda görev yapan öğretmen Emine Karakaş'ın Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma o dönem gündem olmuş ve sonrasında Karakaş gözaltına alınmıştı. Karakaş'ın konuşması şu şekildeydi:

“Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken; memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, ‘geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

Yaptığı konuşmanın ardından sosyal medyanın gündemine düşen Karakaş hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Nöbetçi hakimlik karşısına çıkan Karakaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KAYNAK: Aykırı