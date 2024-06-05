Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Nebiler Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yangın sezonu hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Antalya'nın yüzde 57'lik orman alanına sahip olduğuna dikkat çeken Derince, kış boyunca gerekli eğitim çalışmaları yaparak yangın sezonuna iyi hazırlandıklarını belirtti.



Antalya'da 9 söndürme helikopteri, 6 uçak, 113 arazöz, 955 yangın işçisinin tam donanımlı şekilde yangın sezonuna hazır olduğunu kaydeden Derince, orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğuna vurgu yaptı. Derince, "Hassas olduğumuz nokta yangın çıkmadan önleyebilmek. Bunun için insanların daha hassas olmaları gerekiyor. Pikniklerini, uygun yer ayrılmış yerlerde yapsınlar, sigara izmaritlerini gelişi güzel ormanlık alanlara atmasınlar. Yedikleri, içtikleri artıkları, şişeleri yol kenarına bırakmasınlar. Sıcak mevsimlerde sera, bağ, bahçe ve çöp atıkları temizliği için ateş yakmasınlar. Hafif rüzgarla küçük bir kıvılcım büyük bir yangına neden olabiliyor” dedi.



Derince ayrıca, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde 1 İHA'nın görev yaptığını ve Gazipaşa'da konuşlandırıldığını söyledi. İHA'nın sabah saatlerinde havalanarak gün batımına kadar Antalya'yı gözetlediğini ifade eden Derince, herhangi bir ısı kaynağı belirlediğinde ise merkeze raporla bildirildiğini ve ekiplerin gerekli tedbiri aldığını söyledi.