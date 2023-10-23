Kaza, Elmalı ilçesi Sarılar Mahallesi ana yol üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçay istikametinden Elmalı istikametine gioden İ.K.'nin (56) kullandığı 34 BLZ 526 plakalı otomobil, Kaş-Elmalı karayolunda önünde seyreden Bahri Gök (43) idaresindeki 07 TCM 78 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede traktör sürücüsü Bahri Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elmalı Devlet Hastanesine sevk edildi. İ.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)