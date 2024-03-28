Kaza, Serik ilçesi D-400 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rukiye Yaman’ın kullandığı 07 BOR 616 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 HN 1870 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Rukiye Yaman ile oğlu B.Y ile yolcu Ceren T. ve kızı H.T olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)