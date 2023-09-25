Spor Turizmi Birliğinin sektörü değerlendirmek için yaptığı toplantıda konuşan Başkan Arif Gözoğlu, kış sezonu öncesinde üyelerin talep ve önerilerini dinlemek için bir araya geldiklerini belirtti. Sağlık turizminde olduğu gibi spor turizminin de akredite olmuş seyahat acentaları tarafından yapılmasının gerekliliğine dikkat çeken Gözoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) yetkilendirme kuruluşu olması gerektiğini ifade etti.

Kış sezonunda Antalya’da gerçekleşen kamplarda geçmiş yıllara göre ivmenin yükselmediğine dikkat çeken Arif Gözoğlu, diğer spor branşlarını da cazip hale getirecek yatırımların yapılması gerektiğini belirtti. Kano, bisiklet, padel tenis, buz hokeyi gibi spor turizmi çeşitliliğinin önemini vurgulayan Gözoğlu, Expo 2016 Alanının spor turizmi olimpiyat köyü olarak değerlendirilmesi yönündeki taleplerini ilgili mercilere ilettiklerini ifade etti.

KAYNAK: Turizm Güncel