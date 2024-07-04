Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 1 şüphelinin Antalya’ya çok sayıda ruhsatsız silah getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 16 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 16 adet şarjör ile 4 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘silah ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)