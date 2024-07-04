Alanya’da İntihar Girişimi! Bunalıma Giren Kadın Çok Sayıda Hap İçti Alanya’da İntihar Girişimi! Bunalıma Giren Kadın Çok Sayıda Hap İçti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. 1 şüphelinin Antalya’ya çok sayıda ruhsatsız silah getirerek piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 16 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 16 adet şarjör ile 4 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ‘silah ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)