Olay, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte aralarında tartışma çıkan sürücülerden biri, aracından inip tartıştığı personel servis minibüsündeki şoförü de indirmek istedi. Elinde bıçak olduğu iddia edilen kişi, minibüs şoförünün inmemesine sinirlenip açmaya çalıştığı kapıyı ve camları yumrukladı.



Öfkeli kişi çevredekiler tarafından sakinleştirirken, o anlar minibüste korku dolu dakikalar yaşayan yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.