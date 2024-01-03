Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarıyla ilgili endeks değerleri, 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre ve geçen yılın aynı ayına göre değişim gösterdi. Aralık ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 7,54 ve sebzede yüzde 12,67 azalırken, meyvede yüzde 3,55 arttı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 0,87, sebzede yüzde 7,51 ve meyvede ise 8,23 azaldı.

Aralık ayında endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 8 yıllık ortalama değerlerde gerçekleşti. Yıllık fiyat endekslerindeki değişimler ise domates, sebze ve meyvede ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Aralık ayında domates fiyat endeksindeki yıllık değişim, yüzde 102,48 artış olarak gerçekleşti. Miktardaki yüzde 0,87’lik azalış, fiyattaki artışı tetikledi.

Miktarın azalması fiyatı artırdı

Sebze fiyat endeksinde yıllık yüzde 105,66 artış olurken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 7,51 azalması bu ortalama üstü fiyat artışında önemli bir rol oynadı. Meyve fiyat endeksinde yıllık yüzde 49,38 artış yaşanırken, meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 8,23’lük azalış bu ortalama artışa neden oldu.



Aralık ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda rekor civarı azalış ve fiyatta ise rekor artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 7,54 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 63,28 arttı.

Sebzede aylık rekor artış

Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 12,67 gibi rekor bir azalış göstermesine karşılık işlem fiyat endeksi aylık yüzde 63,45’lik artış ile rekor kırdı. Son 5 yılın Aralık ayları dikkate alındığında, sebze miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler rekor miktar azalışı ve rekor fiyat artışı ile diğer 4 yıldaki Aralık aylarından ayrıştı.



Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Aralık ayında yüzde 3,55 artış gösterirken, işlem fiyat endeksi yüzde 3,02 azaldı. Son 5 yılın Aralık ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar ve fiyat endekslerinde ortalamanın altında gerçekleşti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)